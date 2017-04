Un retour très attendu ce premier dimanche d'avril à 19h05 sur Canal+ : Pierre Ménès de nouveau sur le plateau de l'émission hebdomadaire Canal Football Club, avec Hervé Mathoux et l'invité Dimitri Payet. L'émotion devrait être très présente.

Pour rappel, Pierre Ménès a subi une double greffe du rein et du foie. Sans elle, il était condamné. Dans un livre bouleversant, il raconte pour la première fois l’insupportable attente, la dégradation de son état, la lourde opération et la douleur de ses proches. Mais il partage aussi l’espoir, le soutien indéfectible de l’amour de sa vie Mélissa, la solidarité de son entourage, les visites de grands joueurs de football et les mots d’anonymes, qui l’ont aidé à tenir bon dans les moments les plus durs.

Dans les colonnes du Parisien, il explique le pourquoi de ce livre : "Pour parler du don d’organes et du dépistage de la cirrhose Nash. Je ne veux pas donner l’impression que je m’apitoie sur mon sort. C’est ce qui m’a fait hésiter à faire ce livre. Et puis, j’ai été convaincu par mon entourage. Aujourd’hui, la loi a changé, donc tout le monde est donneur sauf avis contraire de la famille, ce qui fait encore 40 % des cas. "

Je m’attends à pleurer, ajoute Pierre Ménès, interrogé par Stéphane Guerrin du Parisien. "Ce retour à l’antenne, j’en ai tellement rêvé. Je me suis toujours dit que le vrai début de ma résurrection ce serait le jour où je reprendrai ma place. Le « CFC » et Canal + ont été comme une famille. Ils sont venus me voir à l’hôpital et chez moi, notamment Hervé Mathoux. Tant qu’il y aura une place à Canal pour moi, je resterai à Canal. C’est la moindre des choses que je leur dois".