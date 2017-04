Une production de l’Unité Histoire naturelle/BBC Studios à découvrir le mardi 25 avril à 21 heures sur France 2 : Planète animale 2. Un film inédit raconté par François Morel.

Lieu de toutes les merveilles naturelles, le monde sauvage est aussi le théâtre de scènes les plus étonnantes. Survivre est un défi quotidien. Pour les animaux, il s’agit de se nourrir, se reproduire… sans être attaqués, ou dévorés par d'autres... Certaines espèces chassent en solitaire. D’autres en groupe. Mais pour chacune d'elles, il s'agit de vivre, de saisir chaque opportunité ou encore agir selon des stratégies précises pour assurer la survie de leur espèce.

Entre scènes cocasses, poétiques et toujours impressionnantes, nous découvrirons le monde animal en action. Des dragons de l’archipel de Komodo aux colibris de l’Équateur, des macaques de Jaipur aux faucons pèlerins de New York, ce deuxième épisode de la série à succès Planète animale dévoile les stratégies de survie les plus extraordinaires.

"Nous sommes extrêmement fiers du succès rencontré par le premier opus du magnifique « Planète Animale », qui a conquis lors de sa première diffusion 5 millions de téléspectateurs. Et nous sommes encore plus fiers de pouvoir proposer aujourd’hui un deuxième opus, tout aussi exceptionnel. Au plus près d’espèces rares aux comportements extraordinaires, nous allons cette fois révéler les facultés d’adaptation inédites de notre monde animal dans des écosystèmes toujours plus surprenants, en particulier les écosystèmes créés de la main de l’homme : les villes. Car vivre sur la planète Terre est avant tout pour les espèces une question de survie. Vivre est un risque à prendre. " Catherine Alvaresse Directrice de l’Unité Documentaires et Magazines culturels de France 2.

Crédit photo © Tom Hugh Jones - BBC.