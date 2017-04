Sur France 3, dimanche 30 avril à 12h10, nouveau numéro du rendez-vous hebdomadaire Dimanche politique, présenté par Francis Letellier.

Invités : Richard Ferrand, porte-parole d’Emmanuel Macron & Florian Philippot, porte-parole de Marine Le Pen.

Un dimanche entre les 2 tours de l’élection présidentielle ; c’est un moment particulier pour les Français. Ils ont voté et qualifié 2 finalistes qui battent la campagne. Emmanuel Macron, candidat « En Marche » est arrivé en tête avec 24,01 % et est donné favori. Il recueille de nombreux ralliements venant de la droite comme de la gauche. Marine Le Pen, candidate du FN, consciente que la marche est haute pour atteindre une victoire en finale a fait une entrée en campagne mordante. C’est le temps des meetings, des phrases chocs et de la guerre des images. Balayés dès le 1er tour, les partis traditionnels misent sur les législatives pour se rétablir.

Et les Français, qu’en pensent-ils ? Le front républicain fonctionnera-t-il ? Que veulent ceux qui proclament « ni Macron, ni Le Pen » ? Y aura-t-il une abstention du doute et de la colère ?

Sur le plateau de « Dimanche en politique », les « bras droits » des candidats auront à clarifier leurs positions et des points du programme. Ils diront avec qui gouverner et quels seront les premières mesures.

Rédactrice en chef : Claire Sébastien ; coordonnateur éditorialiste : Laurent Adiceam-Dixit.