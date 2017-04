S’affranchir des circuits de distribution traditionnelle : document le 23 avril sur France 5.

Ils veulents préserver la planète, savoir ce qu’ils mangent, produire eux mêmes, être autonomes… Ils ont l’ambition de changer nos sociétés, de s’affranchir des circuits de distribution traditionnelle… Le document Econome sweet home est à découvrir dimanche 23 avril à 21h40 sur France 5.

Comment s’affranchir des circuits de distribution traditionnelle ? Comment produire soi-même et préserver la planète ? Comment tendre le plus possible à l’autonomie ? Comme Pierre Rabhi, apôtre de l’agro-écologie, toutes les personnes rencontrées pour ce documentaire se sont un jour posé ces questions. Elles ont trouvé des solutions sans pour autant, forcément, renoncer au confort moderne !

Christophe Laplace ne paye quasiment plus de factures. Avec sa femme et ses trois enfants, il a construit une maison à énergies positives !

Grâce à la permaculture, Christophe Koëppel fournit 500 kilos de fruits et légumes par an aux membres de son association.

Grégory Biton enseigne l’aquaponie à des stagiaires venus du monde entier ! Ils espèrent maitriser cette technique de culture « hors-sol » pour produire leur alimentation.

Michel Leclercq, enfin, a réussi à fédérer tout un village pour gagner son autonomie énergétique. Il a crée le premier parc éolien citoyen !

Produit par Ego Doc, écrit et réalisé par Jean-François Méplon.

Crédit photo © Ego productions.