Saison 2 de la série The Missing dès le 27 avril sur France 3.

Dès le jeudi 27 avril à 20h55 sur France 3.

The Missing — Saison 2 explore la façon dont une famille et une communauté vont faire face au retour d’une enfant disparue depuis une décennie. La quête obsessionnelle pour la vérité de Gemma Webster, mère de la disparue, et de Julien Baptiste.

Noël 2014. Une jeune femme livide s’effondre sur la place du marché d’Eckhausen, en Allemagne. Elle s’appelle Alice Webster et était portée disparue depuis onze ans. Son retour inexplicable provoque une onde de choc au sein de sa petite communauté. Où était-elle passée ? Qui la détenait? Lorsque Julien Baptiste apprend qu’Alice a murmuré le nom de Sophie Giroux, un ancien cas qu’il n’a pas réussi à classer, l’ancien inspecteur est prêt à parcourir l’Europe pour résoudre l’affaire. Gemma, la mère d’Alice, Eve Stone, de la police militaire, et Julien vont mener l’enquête, dans une poursuite obsessionnelle de la vérité.

8 x 52 min.

Réalisateur : Ben Chanan

Auteurs et producteurs exécutifs (Two Brothers Pictures) : Harry et Jack Williams.

Avec Tchéky Karyo (Julien Baptiste), Keeley Hawes (Gemma Webster), Laura Fraser (Eve Stone), Abigail Hardingham (Alice Webster), David Morrissey (Sam Webster), Jake Davies (Matthew Webster), Roger Allam (Adrian Stone), Daniel Ezra (Daniel Reed), Florian Bartholomäi (Jorn Lenhart), Derek Riddell (Adam Gettrick), Anastasia Hille (Celia Baptiste)...

Crédit photo © New Pictures & All3media International