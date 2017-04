Saison inédite de Candice Renoir dès le 28 avril sur France 2.

Cinquième saison inédite pour Candice Renoir, dès le vendredi 28 avril à 21 heures sur France 2.

"Après une fin de saison explosive et deux mois loin du terrain, le commandant Renoir retrouve son équipe et son quotidien. À trop se la jouer « rose fluo », elle suscite, à juste titre, l'inquiétude de son entourage professionnel et familial."

Série créée par Robin Barataud, Brigitte Peskine et Solen Roy-Pagenault.

D'après un concept de Robin Barataud, Jean Reynard et Brigitte Peskine.

Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Gaya Verneuil, Ali Marhyar, Delphine Rich, Nathalie Boutefeu, Clara Antoons, Étienne Martinelli, Paul et Alexandre Ruscher.

Son amoureux disparu tragiquement, Candice s’installe dans un déni qui l’amène tout droit à l’accident. Candice aurait-elle repris le travail trop tôt ? Se met-elle volontairement en danger ? Est-elle encore capable de voir le détail qui tue ou qui dénonce sur une scène de crime? N’en doutons pas trop: entreprises discriminantes, intégristes de toutes sortes, ou ados inconscients peuvent trembler.

Ce sera aussi la saison de l’examen intérieur en compagnie du psy de permanence à l’hôtel de police, qui aura fort à faire avec une menteuse d’un tel calibre. Ce sera aussi la saison des rencontres éphémères, sur internet ou au cours de ses enquêtes, les unes servant les autres, ou l’inverse. Comment vivre sans amour ? Mais comment y croire encore ? Et comment mettre de côté l’attraction irrésistible unissant quoi qu'il arrive le commandant Renoir et le capitaine Dumas ? Un Antoine Dumas qui va devenir père…

Côté maison, Emma et son petit ami forment un couple fusionnel insupportable, les jumeaux envisagent de devenir flics comme Maman et que dire de Jules qui expérimente… tout ! Décidément, pas de répit pour Candice !