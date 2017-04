Cinquième saison inédite pour Candice Renoir, dès le vendredi 28 avril à 21 heures sur France 2.

"Après une fin de saison explosive et deux mois loin du terrain, le commandant Renoir retrouve son équipe et son quotidien. À trop se la jouer « rose fluo », elle suscite, à juste titre, l'inquiétude de son entourage professionnel et familial."