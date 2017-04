Salut les terriens ce samedi avec De La Villardière, Brunet, Polony et un prêtre exorciste.

Ce samedi, 29 avril 2017, à 18h40 sur C8, Thierry Ardisson, reçoit dans Salut les terriens :

Bernard de La Villardière, pour « Enquête exclusive » consacré au nouveau visage de l’Ethiopie, diffusé dimanche à 23h sur M6.

Stéfi Celma, actrice dans la saison 2 de « Dix pour cent » actuellement sur France 2 .

Massimo Gargia.

Natacha Polony, que l’on retrouve sur sa web tv « Polony.tv », "le média libre de la France Souveraine".

Franz-Olivier Giesbert, auteur de Belle amour (Gallimard).

Eric Brunet, essayiste, auteur de L’obsession Gaulliste (Albin Michel) et à la tête de « Carrément Brunet » du lundi au vendredi de 13h à 15h sur RMC.

Raphaël Stainville, rédacteur en chef politique de Valeurs Actuelles.

Eric Naulleau.

Maurice Bellot, prêtre exorciste, et Alberto Velasco, psychiatre et psychanalyste, auteurs de Le diable, l’exorciste et le psychanalyste, conversation sur le mal et la possession (Favre) .

Sans oublier Laurent Baffie, Stéphane Guillon et Tom Villa.