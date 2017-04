Teaser vidéo de la série Zone Blanche diffusée sur France 2.

Teaser vidéo de Zone blanche. Une série policière constituée de 8 épisodes et diffusée dès le lundi 10 avril à 21 heures sur France 2.

Écrit par Mathieu Missoffe, Florent Meyer et Antonin Martin-Hilbert. Réalisé par Thierry Poiraud et Julien Despaux.

Villefranche est une petite ville isolée au cœur d’une forêt gigantesque, un labyrinthe vert de milliers d’hectares rendant toute télécommunication hasardeuse. Cet endroit pas tout à fait comme les autres a ses zones non cartographiées, ses crimes, ses disparitions et autres mystères à élucider, ainsi qu’un taux d’homicides six fois supérieur à la moyenne nationale… Mais à part ça, tout va bien. Pour veiller sur elle, la ville peut compter sur son « shérif », le major Laurène Weiss, une fille du pays forte en gueule et étrangement connectée à la nature. Au fur et à mesure de ses enquêtes, Laurène Weiss s’enfonce toujours plus loin parmi les arbres pour percer leurs secrets, notamment et en premier lieu celui de son propre enlèvement vingt ans plus tôt.

Avec Suliane Brahim de la Comédie-Française (Laurène Weiss).