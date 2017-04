Les épreuves qui attendent les candidats de Top Chef ce mercredi 5 avril.

Episode 11 de TOP CHEF ce mercredi 5 avril à 21 heures 05 sur M6. Présenté par Stéphane Rotenberg. Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège.

4 candidats encore en lice. Au terme de l’émission, seuls 3 candidats accéderont à la demi-finale de Top chef.

Les semaines passent, la difficulté des épreuves s’intensifie ! Et fait rare dans le concours : 5 inspecteurs du célèbre guide Michelin sont ce soir sur le plateau de Top chef pour une épreuve exceptionnelle au terme de laquelle ils dégusteront, à l’aveugle, les plats des candidats. Plat signature ou improvisation du moment, aux candidats d’exprimer leur personnalité et leur créativité pour convaincre ce jury hors du commun. Soutenus par leurs chefs de brigade, ils devront prouver que leur cuisine est à la hauteur des plus grandes tables étoilées.

Pierre Gagnaire, chef 3 étoiles, aujourd’hui considéré par ses pairs comme l’un des plus grands chefs du monde, lancera un défi aux candidats : sublimer des plats populaires. Moules frites, ratatouille, brandade de morue, endives au jambon : chaque candidat doit réinterpréter une recette traditionnelle pour la rendre digne des plus grandes tables gastronomiques.

L’épreuve de la dernière chance opposera les candidats qui ne sont pas qualifiés. Cette semaine, le défi sera de réaliser un plat gastronomique original en mettant le poireau à l’honneur dans l’assiette. A l’issue de cette épreuve jugée à l’aveugle, un des chefs de brigade éliminera sans le savoir l’un des siens.