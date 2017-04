Depuis hier et jusqu'au 4 mai à Lille, tournage du téléfilm Le poids des mensonges. Destiné à une diffusion sur France 2.

Luisa a tout pour être heureuse : elle vit avec Mathieu, l’homme qu’elle aime, et Arthur, le fils que Mathieu a eu avec Émilie, décédée quelques années plus tôt dans un accident. Le jour de ses 6 ans, devant toute la famille, le petit garçon prononce pour la première fois ces mots qui la touchent tant : « Merci, maman !». Mais le lendemain, durant la fête de l’école, Arthur disparaît sans laisser de traces.

Le Commandant Sophie Colbert est chargée de l’affaire. Il faut agir vite, chaque heure passée rend plus inquiétante la disparition de l’enfant et éloigne les chances de le retrouver en vie. D’autant que personne ne revendique l’enlèvement. Luisa, qui n’est même pas mariée avec le père d’Arthur, paraît de plus en plus suspecte aux policiers. Après tout, légalement, elle n’est rien du tout par rapport à l’enfant… C’est ainsi que les mensonges sur lesquels elle a bâti son couple refont surface. Soupçonnée par Mathieu et par la police, Luisa se débat pour prouver son innocence tandis que le piège se referme sur elle.

Avec : Sara Martins (Luisa Castelli), Thierry Godard (Mathieu Ricoeur), Anne Suarez (Sophie Colbert), Michèle Moretti (Marthe Ricoeur), Christian Rauth (Philippe Berger), Céline Cuignet (Hélène Ricoeur).

Adapté du roman de Patricia MacDonald. Réalisé par Serge Meynard. Scénario Elsa Marpeau.