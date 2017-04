Trump Show ce samedi à 13h15 sur France 2.

Un reportage de Florent Muller, Frédéric Capron, Matthieu Parmentier, diffusé ce samedi 1er avril à 13h15 sur France 2.

72, c’est le nombre de jours passés depuis l’investiture de Donald Trump. Tout se passe pourtant comme si le Président américain était encore en campagne…Sur Twitter, à la télévision, dans les meetings, il s’emploie à défendre le bilan de son administration à l’approche des fameux 100 premiers jours. Jamais dit-il, un Président n’a accompli autant de choses que lui. Jamais une investiture n’a autant attiré les foules.

Pas question pour Donald Trump d'abandonner son style polémique pour un ton présidentiel. Et qu’importe si la presse continue d’enquêter sur ses liens avec la Russie, ou sur les dissensions au sein de son administration ! Entre les faits alternatifs et les fausses nouvelles, la guerre de l’information bat plus que jamais dans une Amérique toujours divisée.