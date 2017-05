2ème demi-finale du concours Eurovision : les participants ce jeudi soir.

A suivre en direct dès 21 heures ce jeudi sur France 4, la seconde demi-finale du concours Eurovision de la chanson. Jarry et Marianne James commenteront de nouveau ce programme.

Dix places en finale samedi sont en jeu pour les 18 nations participantes. Parmi les concurrents, l'interprète bulgare Kristian Kostov, actuellement troisième chez les bookmakers derrière l'Italie et le Portugal.

Voici les participants ce jeudi :

01 Serbie, Tijana Bogićević - In Too Deep

02 Autriche, Nathan Trent - Running On Air

03 Macédoine, Jana Burčeska - Dance Alone

04 Malte, Claudia Faniello - Breathlessly

05 Roumanie, Ilinca ft. Alex Florea Yodel - It!

06 Pays-Bas, OG3NE - Lights and Shadows

07 Hongrie, Joci Pápai - Origo

08 Danemark, Anja - Where I Am

09 Irlande, Brendan Murray - Dying to Try

10 San Marin, Valentina Monetta and Jimmie Wilson - Spirit of the Night

11 Croatie, Jacques Houdek - My Friend

12 Norvège, JOWST - Grab The Moment

13 Suisse, Timebelle - Apollo

14 Biélorussie, Naviband - Story of My Life

15 Bulgarie, Kristian Kostov - Beautiful Mess

16 Lituanie, Fusedmarc - Rain Of Revolution

17 Estonie, Koit Toome & Laura - Verona

18 Israel, IMRI - I Feel Alive