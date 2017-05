A découvrir ce soir : la bonne comédie sociale Discount, de Louis-Julien Petit.

Un film touchant et drôle à voir pour la première fois en clair ce lundi à 20h55 sur France 3 : la comédie sociale Discount.

Avec notamment la talentueuse Corinne Masiero, qui cartonne avec la série Capitaine Marleau.

Le Parisien en avait fait son coup de coeur de la semaine lors de sa sortie en salles début 2015 : "Les frères Dardenne sans misérabilisme et avec une patate d'enfer, ça existe ? Oui. Ken Loach ou Stephen Frears en version française non sous-titrée et à fond de train, c'est aussi possible ? Re-oui. Ça s'appelle « Discount », un premier film tourné et écrit par Louis-Julien Petit, qui raconte une histoire économiquement incorrecte".

Synopsis de ce film qui a obtenu au festival d'Angoulême le Prix du Public : Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menacent leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…

Film mis en scène par Louis-Julien Petit. Avec Corinne Masiero, Zabou Breitman, Olivier Barthélémy, Pascal Demolon, M’Barek Belkouk, Sarah Suco.