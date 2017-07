A découvrir dès cette nuit : Game of Thrones saison 7.

La grande guerre commence ce 17.07.2017. Ralliez votre camp.

Découvrez la nouvelle saison de Game of Thrones saison 7.

Un premier épisode à découvrir en simultané avec les États-Unis sur OCS, cette nuit de dimanche à lundi dès 3 heures.

Avec sept épisodes au compteur, cette avant-dernière saison sera complétée par une saison 8 de six épisodes, probablement diffusée en 2019.

Des saisons plus courtes, c’est certes frustrant, mais cet aménagement a été décidé pour de bonnes raisons.

La première est narrative. Le récit touchant à sa fin, les showrunners Dan Weiss et David Benioff ne souhaitent pas étendre le nombre d’épisodes et diluer l’histoire. Ces quinze derniers épisodes doivent être intenses, percutants et dignes de l’extraordinaire voyage que fut la série.

La seconde raison est économique. Au fil des années, les épisodes sont devenus de plus en plus spectaculaires et coûteux, avec une multiplication des lieux de tournage. La seule scène principale de La Bataille des Bâtards, dans la saison 6, a nécessité plus de trois semaines de tournage pour une vingtaine de minutes à l’écran. Une saison dont le budget a atteint les 100 millions de dollars, soit près du double de la première.