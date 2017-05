A moi les petits français, par Louise Ekland.

Journaliste et animatrice, sur France Télévisions et Europe 1 notamment, Louise Ekland a écrit le livre A moi les petits français, paru il y a quelques jours.

Les éditions du Rocher présentent ainsi le bouquin de 216 pages :

"La France et l'Angleterre : les deux « meilleurs ennemis du monde » ? De la guerre de Cent Ans aux épiques matchs de rugby entre les deux nations, on le croirait volontiers. Et pourtant, Français et Anglais s'adorent comme deux frères chahuteurs.

De cette rivalité, Louise Ekland - « petite Anglaise » de Liverpool vivant en France, et mariée à un Belge ! - s'amuse. Elle prône l'anti « French bashing ». Son ton pétillant et son humour so british, toujours, font des ravages. Si elle épingle quelques travers hexagonaux, c'est toujours pour mieux saluer la french touch de son pays d'adoption. Bien sûr, elle préfère les Beatles à Johnny et Marks & Spencer à Monoprix. Mais quand Natalie Portman critique la France, Louise Ekland dégaine. Elle défend les vins et la gastronomie française, notre système de santé et notre art de vivre.

Louise Ekland, comme elle le dit chaque matin sur Europe 1, a la France chevillée à l'âme et au corps. Pour elle « les Français sont formidables »..."