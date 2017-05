A voir ce soir sur France 2 : Le reportage bouleversant Les enfants perdus du Califat.

Un reportage de Sofia Amara diffusé pendant Envoyé Spécial ce jeudi soir sur France 2.

Depuis l’instauration de ce que le groupe terroriste appelle son « califat » en juin 2014, Daech mène une politique systématique d’embrigadement d’enfants soldats. Les « Lionceaux du califat », sont contraints de rejoindre les rangs de Daesh, formant une nouvelle génération de djihadistes. Ces très jeunes enfants sont mis en scène dans les vidéos de propagande de l'Etat Islamique.

En Irak, Sofia Amara, journaliste à l’agence CAPA, est partie à la rencontre de certains d’entre eux, sortis de l’enfer de l'embrigadement. Ils racontent leur vie de jeunes combattants enrôlés de force, traumatisés par la violence des actes qu’ils ont commis.

Ce reportage réunit des témoignages bouleversants montrant comment l'organisation terroriste traite les enfants issus des minorités, entre asservissement et exploitation sexuelle. Vendues ou échangées, des petites filles alimentent un marché aux esclaves au cœur de l’Etat islamique. Des réseaux de résistants s’organisent et tentent de sauver ces enfants prisonniers. Sofia Amara les a rencontrés et a suivi leurs opérations d'exfiltration.

Qu’adviendra-t-il de cette génération perdue ? Comment ramener ces enfants meurtris à la vie ? Et doit-on traiter les enfants-soldats comme des victimes ou des bourreaux ?