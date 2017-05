A voir en fin de soirée ce mardi : La Comédie Française chante Boris Vian.

Un programme à découvrir à 22h30 ce mardi sur France 3. Un spectacle décalé, inédit. Boris Vian, l'auteur de L’écume des jours, a écrit près de 600 chansons. Les plus grands les ont interprétées (Serge Reggiani, Juliette Gréco…). Dans « La Comédie Française chante Boris Vian », durant une heure, 7 acteurs et 5 musiciens ré-enchantent les chansons de l’écrivain.

"Et il fallait tout le talent des acteurs de La Comédie Française et la passion de Serge Bagdassarian pour Boris Vian, afin de redécouvrir l’originalité et la modernité de Vian" est-il souligné.