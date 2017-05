American Horror Story Saison 5, avec Lady Gaga, dès ce soir sur Série Club.

American Horror Story Saison 5 dès ce mardi 16 mai à 23h15 sur Série Club. Deux épisodes à la suite, déconseillés aux moins de 16 ans.

Los Angeles, Hôtel Cortez. Deux jeunes filles se présentent à la réception et se voient attribuer une chambre par Iris, la gouvernante. Une fois installées, elles sont agressées par une créature tout droit sortie du lit. Iris les installe donc chambre 64… En même temps, l'inspecteur John Lowe enquête sur un double meurtre et ses investigations l'amènent à l'hôtel Cortez, dirigé de main de maître par Elizabeth, surnommée La Comtesse. Mais l'inquiétude gagne le personnel et les résidents permanents qui apprennent que l'hôtel a été vendu et qu'ils risquent l'expulsion...

Avec LADY GAGA (Elizabeth / La Comtesse), Kathy BATES (Iris), Angela BASSETT (Ramona Royale), Sarah PAULSON (Sally), Evan PETERS (M. James March), Matt BOMER (Donovan), Denis O'HARE (Liz Taylor), Wes BENTLEY (John Lowe), Cheyenne JACKSON (Will Drake), Chloe SEVIGNY (Alex Lowe)...