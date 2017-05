« Après les primaires…le primat » en direct ce soir sur Paris Première.

Pour les amateurs de la troupe du Théâtre des 2 ânes, retransmission ce samedi en première partie de soirée et en direct du spectacle Après les primaires...le primat.

"Élection présidentielle, primaires, et surtout hommes politiques... Les chansonniers se glissent avec humour et malice dans la peau des Sarkozy, Hollande, Mélenchon, Macron, Duflot... pour encore mieux les brocarder ! Le Théâtre des 2 ânesa toujours fait de l'actualité politique son terrain de jeu. Sa devise : « L'humour qui ne se prend pas au sérieux ». Le directeur Jacques Mailhot s'est attaché à constituer une troupe d'humoristes complice et performante qui, au fil des saisons, fait de la salle la référence en matière de satire politique".

Avec Jacques MAILHOT, Michel GUIDONI, Florence BRUNOLD, Gilles DÉTROIT, Jean-Pierre MARVILLE et Émilie-Anne CHARLOTTE