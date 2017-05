Ce vendredi 12 mai à 20h30 : ARTE Concert retransmet une nouvelle production de La Création de Haydn depuis La Seine Musicale, nouveau lieu de spectacles situé sur l’île Seguin, inauguré le mois dernier. ​

La nouvelle salle est également le lieu de résidence d’Insula orchestra dirigé par Laurence Equilbey qui présente là sa première création scénique, en compagnie du chœur accentus.

"Orchestre, chœur et solistes évoluent dans une mise en espace innovante signée par le collectif catalan la Fura dels Baus. Fondé sur un subtil jeu de projections sur les costumes des solistes, sur des écrans et des tablettes que manipule le chœur, le travail scénique de Carlus Padrissa offre une interprétation puissante de la création et illustre les relations entre le microcosme et le macrocosme, entre l’humain et le divin."

Le spectacle sera également diffusé en Facebook Live et restera disponible sur ARTE Concert pendant plusieurs mois. Il sera diffusé ultérieurement à l’antenne d’ARTE. ​

Mari Eriksmoen (soprano), Martin Mitterrutzner (ténor), Daniel Schmutzhard (baryton).