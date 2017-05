ARTE diffuse ce soir un documentaire inédit sur les coulisses du Concours Eurovision.

Le Concours Eurovision de la chanson est le programme télévisuel le plus regardé en Europe. Ce vendredi à 22h25 sur ARTE, retour sur l’édition 2016 à Stockholm.

Un document de 52 minutes, de Claire Laborey.

Créé en 1955 dans le but de tisser des liens entre anciens pays rivaux grâce à un nouvelle technologie de transmission, l’Eurovision est devenu un événement populaire et également une tribune politique depuis des décennies. Chaque année au mois de mai, le rituel est le même : une quarantaine de pays de l’Irlande à l’Azerbaïdjan est représentée. Entre chansons patrimoniales et refrains parfois entonnés comme des slogans politiques, l’Eurovision est un grand rendez-vous européen qui rassemble et passionne.

Au-delà de cette déferlante de kitsch et de strass, l’Eurovision est un surprenant miroir de notre Europe dans toutes ses tensions, incertitudes et tiraillements. Retour sur l’édition haletante de 2016, où la compétition prend des airs de guerre froide, avec une rivalité au sommet entre Jamala la chanteuse ukrainienne et Sergueï Lazarev, le chanteur russe…