ARTE se réjouit des nombreux prix obtenus par les films qu’elle a accompagnés lors du Festival de Cannes.

La chaîne franco-allemande ARTE se réjouit des nombreux prix obtenus par les films qu’elle a accompagnés lors de ce 70ème Festival de Cannes. La chaîne remercie et félicite chaleureusement les réalisateurs et réalisatrices ainsi que tous les talents et les équipes de production qui ont contribué à ce succès. Ruben Östlund sera à l’honneur sur l’antenne ce lundi 29 mai à 20h50 (et sur ARTE +7), avec Snow Therapy, également coproduit par ARTE.

SÉLECTION OFFICIELLE

Palme d’or : The Square de Ruben Östlund. Coproduction : Plattform Produktion, Société Parisienne de Production, Essential, Coproduction Office, ZDF/ ARTE France Cinéma – Distribution : Bac Films.

Prix du Jury : Faute d’Amour (Nelyubov) de Andreï Zviaguintsev. Coproduction : Non-Stop Production, Why Not Productions, les Films du Fleuve, Fetisoff Illusion, WDR / ARTE France Cinéma – Distribution : Pyramide Distribution.

Caméra d’or : Jeune femme de Léonor Serraille. Coproduction : Blue Monday productions, en association avec ARTE Cofinova – Distribution : Shellac.

L’Oeil d’or – prix du meilleur documentaire : Visages Villages de Agnès Varda et JR. Coproduction : Ciné-Tamaris, Rouge International, Social Animals, Arches Films, ARTE France Cinéma – Distribution : Le Pacte.

QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Prix SACD ex-aequo : L’amant d’un jour de Philippe Garrel. Coproduction : SBS Productions, ARTE France Cinéma – Distribution : SBS Distribution et Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Coproduction : Curiosa Films, FD Production, Ad Vitam, Versus Production, en association avec ARTE Cofinova Distribution : Ad Vitam.

SEMAINE DE LA CRITIQUE

Prix Révélation France 4 et Prix de la Fondation Gan : Gabriel e a Montanha de Fellipe Barbosa. Coproduction : TV Zero, Gamarosa, Damned Films, ARTE France Cinéma Distribution : Version Originale/Condor.

Prix SACD : Ava de Léa Mysius. Coproduction : F comme Film, Trois Brigands Productions, ARTE France Cinéma – Distribution : Bac Films.

PRIX UNIFRANCE DES COURTS MÉTRAGES

Prix Movistar + et Prix UR : Sveriges Negative Space de Max Porter et Ru Kuwuhata. Production : Ikki Films avec la participation d’ARTE France; diffusion sur ARTE le 14 juin dans le Court-circuit spécial Festival d’Annecy.