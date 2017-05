Audience de la soirée spéciale Présidentielle sur TF1 et France 2.

Les téléspectateurs ont choisi France Télévisions pour suivre le second tour de la présidentielle, communique le service public.

A 20h, le Groupe conforte son leadership, avec un public encore plus large qu'au premier tour, réunissant plus de 11 millions de téléspectateurs soit 41% de part d'audience pour France 2 et France 3.

La soirée électorale de France 2, présentée par Léa Salamé, Marie-Sophie Lacarrau, Laurent Delahousse, David Pujadas et Nathalie Saint-Cricq, rassemble près de 5,8 millions de téléspectateurs soit 24.5 % du public. Entre 19h25 et 21h55 (durée commune des soirées électorales), France 2 se place ainsi en tête des audiences avec 6,9 millions de téléspectateurs pour 26,8% de PdA.

Sur France 3, les éditions spéciales du 19/20 et de Soir/3, présentées par Carole Gaessler, Francis Letellier avec Danielle Sportiello ont réuni respectivement 1.8 million de téléspectateurs (6.9 %de PdA) et 710 000 téléspectateurs (5,1% de PdA).

La première partie de la Nuit présidentielle présentée par Sorya Khaldoun et Julian Bugier a rassemblé sur France 2 entre 23h45 et 3h du matin, 500 000 téléspectateurs en moyenne pour 10.5% de PdA.

Sur TF1, la soirée électorale du second tour de l'élection présidentielle, leader à l'annonce des résultats à 20H avec un pic à 9,5 Millions de téléspectateurs, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau a rassemblé en moyenne 5,6 millions de téléspectateurs (22% de PdA) .