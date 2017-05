Débat Emmanuel Macron - Marine Le Pen ce mercredi : quelle audience ?

Tradition française quelques jours avant le second tour, sauf en 2002 où Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, les deux candidats à la Présidence de la République s'affrontent ce mercredi soir en direct.

Emission retransmise sur TF1 et France 2, mais aussi sur les chaînes d'information (et chacun sait que le poids de BFMTV est radicalement différent de celui d'il y a 5 ans).

Pour respecter le principe de parité demandé par le Csa, France 2 et TF1 ont décidé de confier la présentation du débat de l’entre-deux tours aux responsables des services politiques des deux chaînes : Nathalie Saint-Cricq (France 2) et Christophe Jakubyszyn (TF1).

Quelle audience pour ce rendez-vous ?

Début mai 2007, TF1 et France 2 avaient publié un communiqué pour annoncer le nombre de téléspectateurs lors du débat opposant Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, sous les yeux de Patrick Poivre d'Arvor et Arlette Chabot. Ce sont 20,06 millions de Français qui étaient devant cet affrontement (chaînes info non comprises !). Avec un pic à 21h45 de 23.1 millions de téléspectateurs. Malgré le même programme, la différence était énorme entre TF1 et France 2. TF1 avait rassemblé 13 millions de personnes soit une part de marché de 46.8%. Là où France 2 se "contentait" de 7.1 millions de Français pratiquement. 25.6% de part de marché pour la chaîne publique. Ce qui faisait une part de marché pour TF1 + France 2 de plus de 72%

En 2012, le 2 mai, l'audience du débat Sarkozy Vs Hollande était inférieure à ce que beaucoup prévoyaient. Un peu plus de 17 millions de téléspectateurs, avec un pic d’audience global à 21h24 de 19,5 millions de téléspectateurs. France 2 avait rassemblé 9 millions de téléspectateurs (part d’audience de 33 %) et TF1 8,1 millions de téléspectateurs (part d’audience de 29,8 %).

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.