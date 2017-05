Audiences du lundi 8 mai : le document de TF1 sur Macron loin devant celui de France 3.

Deux déprogrammations hier, lundi 8 mai 2017, en première partie de soirée : out Camping Paradis sur TF1 et Ocean's Thirteen sur France 3.

Suite à l'élection d'Emmanuel Macron, les deux chaînes proposaient chacune un document inédit.

France 3 programmait une soirée spéciale : Emmanuel Macron Président, composée d'un documentaire de Pierre Hurel : "Ainsi soit Macron", suivi d'un débat animé par Carole Gaessler : "Emmanuel Macron Président. Et maintenant ?" Audience du document à 21 heures : 2.1 millions d'amateurs.

Sur TF1, on pouvait suivre un film documentaire réalisé par Yann L’Henoret, auteur du documentaire « Dans l’ombre de Teddy Riner ». Audience : 4.4 millions de téléspectateurs. 18% de pda (France 2 leader avec 4.6 millions pour la rediff d'un téléfilm).

EMMANUEL MACRON LES COULISSES D’UNE VICTOIRE. ​23 avril 2017 : Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle face à Marine Le Pen. Un résultat exceptionnel pour un homme de 39 ans inconnu du grand public il y a encore trois ans. De secrétaire général adjoint à l’Elysée à candidat à la présidence de la République, le novice en politique est passé de l’ombre à la lumière en très peu de temps. Durant 200 jours, les caméras l’ont suivi dans les coulisses de sa campagne et dans son ascension exceptionnelle. Durant huit mois, l'équipe a été la seule à être autorisée à suivre le candidat Emmanuel Macron avec sa caméra dans les coulisses de cette campagne exceptionnelle. De l’annonce de sa candidature jusqu’à son élection le 7 mai, un documentaire vous permettant de vivre de l’intérieur la campagne d’Emmanuel Macron à la manière d’un thriller politique.

AINSI SOIT MACRON. La trajectoire fulgurante d’Emmanuel Macron l’a fait passer en trois ans du quasi anonymat à la Présidence de la République. Et pourtant, même si les médias l’ont suivi jour après jour durant sa campagne, personne ne le connait vraiment. Le politique s’est exprimé, progressiste, social et libéral en même temps, mais l’homme reste une énigme. Derrière le story-telling officiel, quelle est la véritable personnalité de celui qui va diriger la France ? Quelles sont ses forces, ses faiblesses ? Grâce à des images inédites et des témoignages exclusifs, dont celui de son épouse Brigitte, ce film raconte les moments charnières de la trajectoire du nouveau Président et révèle les motivations profondes qui l’animent. Enquête sur un météore devenu Président.

Crédit photo © Elephant Cie.