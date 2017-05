Baffie Président, un document inédit ce soir sur C8.

Un document proposé par Laurent Baffie Productions ! ce samedi en première partie de soirée sur C8.

"À 58 ans, il veut le pouvoir, le fauteuil de Président, les codes de la bombe atomique…Dans BAFFIE PRÉSIDENT, découvrez un Laurent Baffie en campagne pour accéder à la plus haute marche du pouvoir.

Sans parti, avec un programme fort « ça peut pas être pire », et un slogan digne des meilleurs « Voter Baffie pour ne rien changer mais plus vite ! », Laurent Baffie a sillonné la France, de la Corse en passant par la Bretagne (à Vannes sa ville de prédilection !) et en faisant un stop à Marseille pour aller chercher chaque voix de futurs électeurs. Dans BAFFIE PRÉSIDENT, le sniper du PAF est à son plus haut niveau et nous offre un pur moment de délire comme il sait les faire, en déployant les plus farfelus arguments pour faire adhérer ses interlocuteurs à ses idées !"