Bande-annonce de la comédie Cherchez la femme, avec Camélia Jordana.

Découvrez la bande-annonce du film Cherchez la femme.

Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro sont à l'affiche de cette comédie réalisée par Sou Abadi.

En salles fin juin.

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage de fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d’un long séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent…