Bande-annonce du film familial Paddington 2.

Bande-annonce de Paddington 2, un film de Paul King en salles peu avant Noël.

Avec : Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Hugh Grant et Ben Whishaw pour la voix de Paddington (Guillaume Gallienne pour la version française).

Dans cette suite, on retrouve un Paddington heureux, bien installé dans sa nouvelle famille à Londres, où il est devenu un membre populaire de la communauté locale, répandant la joie comme de la marmelade partout là où il va. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel dans la boutique d’antiquités de Monsieur Gruber, et se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et les Brown vont tout faire pour démasquer le voleur…