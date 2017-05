Bouygues Telecom ajoute un Bouquet Presse dans ses offres (partenariat LeKiosk).

Bouygues Telecom ajoute un Bouquet Presse dans ses offres, proposant ainsi la lecture, en illimité, de plus de 1000 titres de presse, est-il communiqué.

À l’occasion de l’enrichissement de ses forfaits mobiles et fixes, l’opérateur dévoile son partenariat avec LeKiosk, leader français de la distribution numérique de la presse.

"Désormais en France, la presse est majoritairement lue en version numérique. Chaque mois, c’est plus de 40 millions de citoyens qui lisent au moins un titre de presse sur ordinateur, tablette ou mobile avec une nette préférence pour ce dernier qui concentre 23% des lectures. Bouygues Telecom souhaite accompagner le développement des usages de ses clients et notamment cette nouvelle tendance de lecture de la presse en numérique, en ajoutant le Bouquet Presse dans ses offres mobiles et fixes. Pour proposer ce nouveau service à forte valeur ajoutée, Bouygues Telecom s’associe avec LeKiosk, acteur de référence des kiosques numériques en France. Crée en 2007, LeKiosk propose différentes formules d’abonnement au grand public et bénéficie déjà d’une très forte notoriété et d’une qualité de service reconnue".

Des millions de clients de Bouygues Telecom, détenteurs d’offres mobiles et fixes pourront, progressivement à partir du 29 mai prochain, accéder en illimité sur smartphone, tablette et ordinateur, à plus de 1000 titres de la presse nationale et internationale, quotidienne et magazine. Du Journal du Dimanche à Elle, de Paris Match au Parisien en passant par Sud-Ouest et Public, chacun trouvera de quoi satisfaire ses goûts et sa curiosité.

Ce nouveau service de presse numérique fait partie intégrante de l’enrichissement en cours des offres de Bouygues Telecom.