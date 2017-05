Box-office USA : Gardiens 2 loin devant, gros échecs pour King Arthur et The Wall.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017.

Le blockbuster Gardiens de la Galaxie volume 2 reste très facilement leader malgré deux grosses nouveautés. La somme de 63 millions de dollars de recettes ces 3 derniers jours soit un cumul remarquable d'environ 246 millions en 10 jours. Au niveau mondial, carton là aussi : déjà 630 millions de $ de recettes. Budget hors très gros frais marketing estimé à 200 millions de dollars.

La comédie Snatched, avec Amy Schumer et Goldie Hawn, s'installe au 2ème rang. Pas d'étincelles mais ça reste on ne peut plus correct avec 17.5 millions de $ de recettes. Budget hors frais promo supérieur à 40 millions.

Visible dans 3700 cinémas, King Arthur, de Guy Ritchie, se classe 3ème et rate son démarrage. Quasiment 15 millions de recettes certes...mais le budget de prod est énorme : 175 millions de dollars selon boxofficemojo. Naufrage financier à l'horizon. Le réalisateur, qui avait connu 2 gros succès commerciaux avec Sherlock Holmes I et II, a connu un échec en 2015 avec le pourtant très sympathique The man from U.N.C.L.E.

Le 8ème volet de Fast & Furious recule à la 4ème position. 215 millions de recettes US, 1 milliard 193 millions à travers le monde ! 12ème plus gros succès de tous les temps sur la planète. Budget d eproduciton d'environ 250 millions $.

Top 5 complété par l'animé The Boss Baby. 162 millions de recettes.

A noter le flop de la nouveauté The Wall, projetée dans 540 cinés : moins de 900.000 $ de recettes pour ce film d'action avec la star des rings John Cena. A contrario, belle performance pour le drame Lowriders avec Eva Longoria : 2.4 millions de recettes avec un parc de 300 cinémas.