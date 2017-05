Box-office États-Unis : Les gardiens de la galaxie écrasent tout !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 5 au dimanche 7 mai 2017.

Réalisé par James Gunn, le blockbuster Gardiens de la Galaxie volume 2 réalise un carton. Estimation de 145 millions de dollars de recettes pour les 3ers jours en salles. Sixième meilleur démarrage pour un film sorti en mai, toutes années confondues. Par comparaison, le volet 1, toujours avec Chris Pratt, avait cumulé 94 millions de recettes lors de son 1er week-end en août 2014. A noter que les recettes mondiales sont déjà de 428 millions de $ ! Soit 2 fois le budget de production.

Le huitième volet de la saga Fast & Furious est deuxième et enregistre encore 8.5 millions de dollars de recettes. Soit 207 millions en 24 jours. Les chiffres mondiaux sont fous : 1 milliard 158 millions, soit déjà le 13ème plus gros succès commercial de tous les temps (F&F 7 étant 6ème avec un milliard et demi de recettes).

Podium complété par le dessin animé The Boss Baby. 157 millions de $ de recettes à ce jour, 435 millions sur la planète.

La comédie How to be a latin lover recule du 2ème au 4ème rang avec 5 millions de recettes (20 millions en 10 jours).

En 5ème position, La belle et la bête. Fin de carrière pour ce triomphe : 488 millions de recettes en Amérique du Nord en 52 jours, 1 milliard 186 millions dans le monde entier.

Hors top 10, on remarquera l'indifférence du public auprès de la nouveauté The Dinner, avec Richard Gere et Chloe Sevigny : 755.000 $ pour un parc d'environ 500 cinémas.