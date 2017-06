Box-office hebdo : pas grand monde dans les salles...sauf pour Pirates des Caraïbes 5.

Box-office hebdomadaire en France, semaine du mercredi 24 au mardi 30 mai. 40.000 spectateurs suffisent pour être dans le top 10 !

Une météo estival et un long Pont = très peu de monde dans les salles sauf pour la principale nouveauté. A lui seul, Pirates des Caraïbes 5 attire 50% des spectateurs tous films confondus ! Soit 1.35 million.

Très très loin derrière, l'ex leader Le Roi Arthur avec moins de 175.000 entrées. Gros échec outre-Atlantique, ce long-métrage cumule 538.000 spectateurs en deux semaines.

La production américaine Alien : Covenant complète le trio de tête avec 147.000 entrées. Soit 1.1 million en 3 semaines.

Au pied du podium, le blockbuster Gardiens de la Galaxie 2. Qui totalise, en fin de carrière, 2.9 millions de spectateurs.

Présentés à Cannes, les films L'amant double et Rodin se placent aux 5ème et 6ème rangs. Les démarrages sont très bas : respectivement 119.000 pour le drame de François Ozon (soit le 26 et non pas le 24) et 115.000 spectateurs pour l'oeuvre avec Vincent Lindon.

Le top 10 :