Box-office hebdo : succès pour Get Out, échec pour Braquage à l'ancienne.

Box-office en France, semaine du mercredi 3 au mardi 9 mai 2017.

818.000 entrées supplémentaires pour Gardiens de la Galaxie 2, qui maintient très facilement son leadership. Le cumul est de 2.22 millions de spectateurs en deux semaines.

Sensation aux Etats-Unis, où ce film angoissant en est à 174 millions de dollars de recettes (pour un budget de production de...5 millions !), Get Out réalise un très beau démarrage : 465.000 entrées environ avec un parc de salles deux fois moins élevé que pour Gardiens 2.

Fast & Furious 8 conserve une place sur le podium : 298.000 spectateurs environ soit 3.57 millions depuis sa sortie française. 2ème plus gros succès de 2017 derrière Raid Dingue.

Au 4ème rang, on trouve le dessin animé Baby Boss. 3.53 millions d'entrées à ce jour.

En 5ème place, la nouveauté Braquage à l'ancienne, avec Morgan Freeman et Michael Caine. Démarrage on ne peut plus mou avec 175.000 entrées.

Le top 10 :