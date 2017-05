Box-office hebdomadaire : petits démarrages pour Arthur et pour Les fantômes d'Ismaël.

Box-office hebdomadaire en France, semaine du mercredi 17 au mardi 23 mai 2017. Peu de monde dans les salles, et le pont de l'Ascension très estival ne va pas améliorer la fréquentation...

Le film à très gros budget ARTHUR (flop aux États-Unis) s'impose mais est un petit leader avec 363.000 entrées !

ALIEN recule au 2ème rang et voit son nombre d'entrées chuter de 60% en semaine 2 ! Plus que 270.000 spectateurs soit 945.000 au cumul.

Tiercé de tête complété par GARDIENS DE LA GALAXIE 2 avec 203.000 sièges occupés. On en est à 2.76 millions de spectateurs en 4 semaines. 8ème plus gros succès de 2017 pour l'instant.

La nouveauté LES FANTOMES D'ISMAEL, avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg, n'attire pas les foules : 174.000 personnes dans un parc de 250 salles environ.

Et en 5ème position, GET OUT, triomphe populaire outre-Atlantique. Succès pour ce petit budget avec désormais 863.000 spectateurs.

Top 10 :