Box-office USA : Pirates des Caraïbes 5, Gardiens 2 et Baywatch sur le podium.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2017.

Le cinquième volet de Pirates des Caraïbes largement leader avec 62 millions de dollars de recettes. Mais on est loin des chiffres du volet précédent : le démarrage était légèrement supérieur à 90 millions de $. Et que dire des 136 et 115 millions de recettes des premiers week-end de Pirates 2 et Pirates 3. Budget XXL estimé à plus de 230 millions de dollars...hors énormes frais marketing.

Gardiens de la Galaxie volume 2 résiste en deuxième position, avec 20 millions de dollars supplémentaires, soit 333 millions depuis sa sortie US ! 783 millions à travers le monde Vs 773 pour le premier volet.

La nouveauté Baywatch, portée par Dwayne Johnson et Zac Efron s'installe au 3ème rang. 18 millions de recettes entre vendredi et dimanche, 23 en incluant jeudi, jour de sa sortie. Budget hors frais promo proche de 70 millions de dollars.

Alien : Covenant chute lourdement, en reculant de la 1ère à la 4ème place. A peine plus de 10 millions de recettes contre 36 le week-end précédent.

Le drame à petit budget Everything Everything complète le top 5. A ce jour, 21.5 millions de $ de recettes, soit le double du budget de production.