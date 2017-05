Il y a seulement 150 ans, Tokyo la plus grande ville du monde, symbole d’une modernité urbaine futuriste, était encore Edo, une ville aux constructions de bois, centre du pouvoir du Japon des samouraïs. Deux fois détruite au cours du XXe siècle, elle doit ses renaissances et son essor spectaculaire à l’incroyable résilience de ses habitants. Des images d’archives exceptionnelles, colorisées , permettent aujourd’hui de redonner vie à cette épopée unique.

Via ARTE : "Cette fresque présente une vision totalement inédite de l’histoire de Tokyo et du Japon. Alliant l’émotion et la précision d’un travail de mémoire intime, à la clarté et à la mise en perspective d’un regard extérieur aiguisé, elle est le fruit d’une étroite collaboration entre deux auteurs-réalisateurs japonais et français. Cette histoire revit grâce aux archives exceptionnelles, dont certaines sont colorisées sous l'égide de Louis Vaudeville, l'un des coproducteurs pour la société Clarke Costelle & Co, spécialisée dans ce type de travail. Il revient sur cinq images fortes de ce passé englouti."

Photo : La Tokyo Tower, tour de radiodiffusion inspirée de la tour Eiffel, mesure 7,6 mètres de plus que son modèle et répond à des normes antisismiques. C’est le plus haut bâtiment du Tokyo de cette époque et elle fait la fierté de ses habitants.

Crédit photo © Getty Images - BBC -CC&C