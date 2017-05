Centenaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy : programmation spéciale sur Histoire.

À l'occasion du centenaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy, la chaîne Histoire proposera deux soirées spéciales les 23 et 24 mai.

JFK, LA NAISSANCE D'UN PRÉSIDENT (Inédit).

Mardi 23 mai à 20h40.

Le jour de son assassinat en novembre 1963, JFK est passé du statut d’homme à celui de légende. Mais cette lecture de l’histoire occulte la véritable identité de cet homme fascinant et plein de contradictions. Découvrez l’évolution de l’homme et la naissance du président.

DEUX SOEURS, UNE HISTOIRE : JACKIE KENNEDY & LEE BOUVIER (Inédit).

Mardi 23 mai à 21h35.

Souvent présentée comme la reine américaine, Jackie Kennedy Onassis reste aujourd'hui l'icône d'une époque où tous les regards se tournaient vers les US. Ce documentaire raconte la rivalité qui existait entre Jackie et sa sœur Lee Radziwill.

COMMANDANT EN CHEF "KENNEDY VS KHROUCHTCHEV".

Mercredi 24 mai à 20h40.

JFK & LBJ, L'AMÉRIQUE EN MARCHE.

Mercredi 24 mai à 21h25.

LES HOMMES DU PRÉSIDENT.

Mercredi 24 mai à 22h30.