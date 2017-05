Christophe Dechavanne dans les pas de Mike Horn le 12 juin sur M6.

Le 12 juin à 21h sur M6, Christophe Dechavanne dans les pas de Mike Horn.

Pour cette quatrième expédition d'A l'état sauvage, Mike Horn a emmené Christophe Dechavanne en Amérique du Sud dans la région la plus sauvage du Venezuela, une région qu'on appelle « Le monde perdu ».

Ce territoire est un des plus hostiles et des plus variés jamais connu dans « À l'état sauvage » : montagneux, rocailleux, humide, avec la particularité d'offrir une multitude de tepuys (d'immenses hauts plateaux aux contours abrupts dont l'un d'entre eux abrite la plus haute cascade du monde avec 1 km de chute d'eau : le Salto Angel). Christophe Dechavanne et Mike Horn devront, descendre en rappel une falaise de 200 mètres, construire un radeau, parcourir 45 km à pieds au cœur d'une nature impitoyable, traverser une végétation hostile, franchir des torrents déchaînés et affronter un climat extrêmement éprouvant. Tout au long de leur route, Christophe va devoir puiser au fond de lui-même pour résister à la soif, la peur, la fatigue et l'absence totale de confort. Face aux épreuves qui les attendent, ils vont devoir faire équipe et apprendre à vivre ensemble.

Pour la première fois dans « À l'état sauvage », Christophe Dechavanne et Mike Horn partiront munis d'une ration alimentaire car à cette période de l'année dans cette région, il est impossible de trouver de quoi se nourrir. En sortant de sa zone de confort, Christophe Dechavanne va souffrir mais va dépasser ses limites pour se découvrir sous un nouveau visage. Du rire aux larmes, de l'exaspération à l'émotion devant le Salto Angel… jamais il n'aurait pensé être capable de participer à cette expédition et pourtant, le défi qu'il se lance est immense...