CNN Mostly Human avec Laurie Segall : Docu-série inédit dès ce week-end.

CNN International diffusera chaque samedi à partir de ce week-end à 22h30 un épisode inédit du docu-série Mostly Human portée par Laurie Segall, experte tech de CNN.

Elle y explore l’humanité dans son intégralité - l’amour, la mort ou encore le sexe - sous le prisme de la technologie. Entre promesse d’un avenir meilleur et dérives multiples, cette nouvelle série de 6 épisodes s’intéresse à notre rapport à la technologie. Les histoires insolites et les caractères singuliers rencontrés aux quatre coins de la planète invitent à la réflexion. Au programme : la love story entre humains et robots, la renaissance digitale d’un être cher, les communautés de hackers, la réalité virtuelle comme traitement dans les asiles psychiatriques…

· Episode 1 le 03/06 - Dead, IRL : À l'aide de milliers de textes, de tweets et de publications Facebook, une femme réussit à créer une version numérique de son meilleur ami... après sa mort.

· Episode 2 le 10/06 - Hacker down: ISIS’ Twitter star : Junaid Hussain, pirate informatique au service de Daesh, est le premier individu considéré suffisamment dangereux pour tuer... en raison de sa capacité à tweeter.

· Episode 3 le 17/06 - I love you, Bot : Tomber amoureux de robots ou de poupées dotées d’une intelligence artificielle comme dans la série Westworld ? Notre relation avec la technologie devient de plus en plus compliquée. Plongée au cœur d’un monde virtuel sexualisé.

· Episode 4 le 24/06 - Silicon Valley’s dark secret : La réussite, mais à quel prix ? Immersion dans la vie des génies de la Silicon Valley où le mythe du succès fait parfois de l’ombre et dévoile une face beaucoup plus sombre.

· Episode 5 le 01/07 - Swipe, Click, Cheat : 36 millions d’infidèles potentiels. Retour sur l’un des plus gros hacks du siècle, celui du site de rencontres Ashley Madison.

· Episode 6 le 08/07 - Electric Sheep : A l’heure où les algorithmes remplacent parfois Dieu, les plus grands PDG déclenchent la sonnette d'alarme et se demandent : qui contrôle qui ? Les machines ou les hommes ?

Des fondateurs d'Instagram aux créateurs d’Uber, Laurie Segall a identifié quelques-unes des entreprises précurseurs du monde de la tech. En 2011, elle a été sélectionnée par le magazine Forbes dans le classement des 30 jeunes leaders de moins de 30 ans à suivre. Pour plus d’informations sur "Mostly Human", rendez-vous sur CNN.com/MostlyHuman -------

