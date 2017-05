Costa-Gavras se voit décerner le Prix France Culture Consécration pour l’ensemble de son œuvre.

Prix France Culture Cinéma : Costa-Gavras, Sébastien Laudenbach et Rudi Rosenberg, sont les lauréats de l’édition 2017.

Costa-Gavras : lauréat du Prix France Culture Consécration pour l’ensemble de son œuvre.

Sébastien Laudenbach : lauréat du Prix France Culture Cinéma des Etudiants pour son film La Jeune fille sans mains.

Rudi Rosenberg : lauréat du prix International Students Award UniFrance / France Culture pour son film Le Nouveau.

Konstantinos Gavras, dit Costa-Gavras, est un cinéaste, réalisateur, producteur français. Après des études l’Institut des Hautes études Cinématographiques (IDHEC), il travaille comme assistant à la mise en scène de grands metteurs en scène français… Son premier film en 1965, Compartiment tueurs, réunit une pléiade d’acteurs connus, Yves Montand, Simone Signoret, Jacques Perrin… Le film est salué par la critique pour la maîtrise de la mise en scène. Z en 1969, est un énorme succès public, deux Oscars, deux prix au Festival de Cannes, des dizaines d’autres et acclamé comme le premier grand film politique. Avec des films politiques Costa-Gavras a abordé des sujets d’actualité brûlants, comme le coup d’état du général Pinochet et la responsabilité des services secrets US dans la chute d’Allende dans Missing, ou le conflit Israélo-palestinien avec Hanna K et Jill Clayburg, le Ku Klux Klan avec Betrayed et Debra Winger… la traque des criminels de guerre avec Jessica Lange dans Music Box ou l’Aveu avec Yves Montand sur les procès staliniens. Depuis juin 2007, il est élu à l’unanimité à la tête de la Cinémathèque Française.

Sébastien Laudenbach est l’auteur de 8 courts-métrages, dont Journal, Des câlins dans la cuisine, Vasco et Daphné ou la belle plante. La jeune fille sans mains, son premier long-métrage, est sorti en salle le 14 décembre 2016. Présenté à Cannes (Acid), il reçoit divers prix internationaux, dont une mention spéciale du jury au festival d’Annecy. En 2017, le film est nommé pour le César du meilleur film d’animation et remporte le Grand Prix du Festival d’animation de Tokyo. Sébastien Laudenbach est enseignant à l'EnsAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) depuis 2001.

Rudi Rosenberg est né le 6 août 1979. C’est devant la caméra qu’il fait ses débuts au cinéma, en tant qu’acteur. Après 10 ans de pratique, à 24 ans, il décide de passer derrière la caméra et entre ainsi à l’école de cinéma EICAR. Avant son premier film, Le Nouveau, Rudi Rosenberg a réalisé près de cent publicités mais également trois courts-métrages, dont Aglaé (2010) sélectionné dans plus de vingt festivals internationaux et primé pas moins de quinze fois. L’enfance est un thème central du travail de Rudi Rosenberg. Le film s’inspire de sa propre adolescence, mais aussi directement des jeunes comédiens du film dont il recueille la spontanéité avec justesse. Rosenberg a d’ailleurs même donné un rôle à son ami d’enfance Max Boublil, qui interprète l’oncle de Benoît.