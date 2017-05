Coup de chaud sur l'Antarctique, ce vendredi soir sur France 3.

Ce vendredi 26 mai en première partie de soirée sur France 3, le magazine Thalassa vous invite au tour complet de l’Antarctique, le Continent Blanc !

Dans le sillage d’une équipe de chercheurs embarqués sur un brise-glace, nous partons pour un voyage en mer inconnue. Dans l’immense désert liquide et inhospitalier qui entoure ce continent, nous allons découvrir cette terre glacée dont nous dépendons tous.

Au cœur de la « machinerie climatique » l’Antarctique est essentiel, il nous aide à respirer et absorbe nos pollutions. L’état de santé de ce dernier espace vierge de la planète nous en dira long sur notre propre résistance face aux multiples effets des bouleversements climatiques. Des coups de boutoir que la Terre encaisse de plus en plus fréquemment sous toutes les latitudes.

A propos du reportage « Antarctique, la bombe à retardement » :

« A terre vous sentez toujours quelque chose : les odeurs, des bruits, le restaurant du coin, les véhicules, mais ici il n’y a rien… juste nous ! » Pour avoir le privilège d’ausculter l’Antarctique, chacun des 55 chercheurs a d’abord enduré des conditions de navigation extrêmes. Vents polaires et vagues géantes, un tel voyage se mérite ! Des milliers de kilomètres effectués pour voir si le réchauffement climatique a réussi à toucher même le congélateur de la planète et si l’un des derniers espaces vierges est encore préservé. Pendant 3 mois, à bord d’un brise-glace russe transformé en laboratoire flottant, océanographes, glaciologues et climatologues explorent des îles oubliées, rencontrent des baleines, des manchots, des albatros, seuls habitants de ce continent inhabité au cœur de l’océan austral.

Crédit photo © Brieuc Delbot