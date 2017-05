Coupe des confédérations : voici les 8 matches de foot diffusés par TMC.

Diffuseur officiel, TMC propose, du 17 juin au 2 juillet, en exclusif en clair, 8 affiches de la Coupe des Confédérations 2017.

Un an avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2018 dont le Groupe TF1 diffusera les 28 meilleurs matchs, la Coupe des Confédérations réunit les grandes nations du football : La Russie, pays hôte de la compétition L’Allemagne championne du Monde 2014 Et les champions de chaque continent dont le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016, le Cameroun, vainqueur de la CAN, et le Chili, vainqueur de la Copa America.

Ces rencontres seront commentées par Grégoire MARGOTTON & Bixente LIZARAZU.

TMC diffusera :

RUSSIE / NOUVELLE ZELANDE – Match d’Ouverture, le samedi 17 juin à 17h

PORTUGAL / MEXIQUE, le dimanche 18 juin à 17h

RUSSIE / PORTUGAL, le mercredi 21 juin à 17h

ALLEMAGNE / CHILI, le jeudi 22 juin à 20h

NOUVELLE ZELANDE / PORTUGAL, le samedi 24 juin à 17h

ALLEMAGNE / CAMEROUN, le dimanche 25 juin à 20h

La plus belle demi-finale, le 28 ou 29 juin à 20h

La finale, le dimanche 2 juillet à 20h