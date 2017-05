Coupes d'Europe de rugby : France Télévisions et beIN diffuseurs jusqu'en 2021 / 2022

France Télévisions se réjouit d’avoir, à l’issue de l’appel d’offres qui était organisé par l’EPCR, été confirmé, pour quatre saisons supplémentaires (saisons 2018/2019 à 2021/2022), en tant que diffuseur en clair des Coupes d’Europe de Rugby.

Partenaire historique des Coupes d’Europe de Rugby, diffuseur de la H Cup puis de la Champions Cup depuis la saison 1995 / 1996 et de la Challenge Cup depuis la saison 2006 / 2007, France Télévisions continuera ainsi, dans le cadre de ce nouvel accord, à proposer en direct, à chaque tour, le meilleur match de chacune des deux compétitions, des phases de poules jusqu’aux Finales, soit, chaque saison, 9 matches de Champions Cup sur France 2 et 9 matches de Challenge Cup sur France 4.

beIN SPORTS, diffuseur de l’European Rugby Challenge Cup et de l’European Rugby Champions Cup depuis 2014, est heureuse de continuer à proposer aux abonnés l’intégralité des Coupes d’Europe de Rugby pour la période 2018-2019 à 2021-2022.

beIN SPORTS continuera à être la seule chaîne à proposer en direct sur ses antennes l’intégralité des matchs des clubs français à l’occasion de chaque journée de l’European Rugby Champions Cup ainsi que les plus belles affiches de l’European Rugby Challenge Cup.

Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France : « Nous nous réjouissons d’offrir aux abonnés et à l’ensemble des fans de rugby, deux des plus belles compétitions de Rugby à XV jusqu’en 2022, avec les meilleurs clubs français et européens. Nous sommes fiers de continuer d’offrir le meilleur traitement et une très large visibilité à ces deux prestigieuses compétitions, organisées par l’European Professionnal Club Rugby, qui viennent consolider notre offre multisports. Nous sommes ravis de continuer à offrir aux abonnés de prestigieux contenus sportifs sur beIN SPORTS, qui propose la plus belle offre de sport premium ».