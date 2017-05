Entretien avec Cyril Hanouna, animateur et producteur, dans les colonnes du Journal du dimanche ce 28 mai. Interrogé par Renaud Revel.

L'homme fort de C8 se dit triste et en colère.

Triste car il n'a jamais voulu blesser quiconque par l'humour, dit-il, ajoutant que c'est contraire à l'amour et à l'éducation reçus de ses parents. "Avec le recul,ce canular qui a blessé n'aurait pas du être (...). Ma responsabilité vis-à-vis de celles et ceux qui me regardent, me font confiance ou que j'ai blessés est de présenter à nouveau mes regrets".

En colère parce que certains médias, souligne Cyril Hanouna, se sont précipités pour le caricaturer en être sectaire ou homophobe. Des accusations infondés, juge-t-il.

C'est en découvrant la presse le lendemain de l'émission qu'il a compris son erreur. "J'ai été ébranlé et j'ai immédiatement décidé de donner la parole à plusieurs associations heurtées par cette séquence". Puis une tribune est parue dans Libération.

L'affaire a ensuite pris de l'ampleur suite aux déclarations de responsables du Refuge. Un jeune aurait été viré de chez lui suite à TPMP Radio Baba. Ce qui n'est pas démontré, le doute étant désormais de mise.

Cyril Hanouna annonce que lui et ses équipes ont tenté de joindre ce jeune homme par l'intermédiaire de Nicolas Noguier, président du Refuge. "Or, à ce jour, non seulement je n'ai aucune nouvelle de lui mais, plus inquiétant encore, nous constatons que les déclarations des intervenants du Refuge le concernant sont soit divergentes soit incohérentes. Cela m'interpelle à minima..."

Si le cas du jeune homme est avéré, l'animateur de TPMP demande à Nicolas Noguier de remettre aux services sociaux tous les éléments permettant d'apporter toute l'aide nécessaire. "Je ferai tout ce que je pourrai pour trouver la vérité, pour l'aider et s'il le souhaite le rencontrer".