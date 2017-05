De plus en plus d'annonceurs suspendent des investissements publicitaires durant TPMP ! (Mis à jour)

Le groupe Canal+ revit la situation du printemps dernier lorsque des annonceurs annonçaient, les uns après les autres, ne plus vouloir apparaître dans des écrans publicitaires durant l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews.

Rebelote donc depuis le début de semaine, mais là ça concerne le barnum Touche pas à mon poste sur C8.

Ci-dessous, une partie des tweets postés par divers annonceurs lundi ou mardi, alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel cumule plus de 20.000 messages reçus après la séquence on ne peut plus décriée de Touche pas à mon poste spécial Radio Baba !