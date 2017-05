Décès du comédien très populaire Jean-Marc Thibault.

"J'ai le regret de vous annoncer que Jean-Marc Thibault, cet acteur et ce père formidable nous a quitté ce matin", a annoncé le comédien Alexandre Thibault ce dimanche après-midi sur Twitter.

Celui qui a connu un gros succès sur scène et sur les plateaux TV (Les grands enfants notamment) avec son compère Roger Pierre était âgé de 93 ans. Le duo a enchaîné les spectacles durant plusieurs décennies.

Au cinéma, Jean-Marc Thibault a alterné nanars - tel Les bidasses au pensionnat et Mon curé chez les nudistes - et films bien plus sérieux tels Le juge Fayard, La femme flic, Féroce.

Du côté des téléfilms ou séries, toute une génération se souvient des dimanches vers 19h30 sur Antenne 2 avec "Maguy" incarnée par Rosy Varte. Son personnage de Georges lui a valu un net regain de popularité. On se souvient ausis de ses performances dans les sagas estivales Les grandes marées et Terre indigo.

