Découvrez un extrait du film animé Le grand méchant renard.

Découvrez un extrait du film Le grand méchant renard, de Benjamin Renner et Patrick Imbert.

Le 21 Juin au cinéma .

D'après la bande dessinée multi-primée.

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…