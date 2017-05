Delphine Ernotte explique pourquoi David Pujadas ne présentera plus le 20 Heures sur France 2.

« Le temps est venu d’un nouvel élan » annonce Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, dans les colonnes du Parisien au lendemain de l'éviction de David Pujadas.

Ce dernier, dont elle salue le professionnalisme et la rigueur, est quelqu’un qu'elle apprécie. Mais ajoute-t-elle, cela fait seize ans qu’il présente le 20 Heures. "Il a couvert quatre présidentielles. J’ai estimé que le temps était venu de donner un nouvel élan. Il est inutile d’attendre que les choses aillent mal pour changer."

Tout changement comporte sa part de risque, mais ce n’est pas un saut dans l’inconnu, car la rédaction est là, souligne Delphine Ernotte. "Et c’est une rédaction exceptionnelle : on l’a encore vu récemment dans le traitement des grandes séquences d’actualité. Il n’y a aucune raison que cette belle rédaction ne poursuive pas son travail. Toute l’équipe du 20 Heures reste. Le changement de présentateur interviendra en septembre. On se donne le temps".

Et, comme révélé par Pure Médias, c'est bien Anne-Sophie Lapix qui présentera le 20H à la rentrée. La meilleure candidate possible pour ce poste selon la présidente de France Télévisions.

Crédit photo © Pierre Morel.