Demi-finale du Concours Eurovision, sur France 4 : dix nations qualifiées ce mardi.

Pour la deuxième année consécutive, France Télévisions retransmet en direct les deux demi-finales du concours Eurovision de la chanson. Ce mardi 9 mai et jeudi.

Les candidats vont tenter de décrocher une place pour la finale de samedi en Ukraine. Exemptés de qualifs, le pays organisateur et les membres du "big 5", les gros contributeurs : Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie (favorite des bookmakers).

Dès 21 heures ce soir, les téléspectateurs de France 4 retrouveront Marianne James et Jarry aux commentaires. L'humoriste cédant sa place à Stéphane Bern et Amir lors de la finale programmée sur France 2.

Ce mardi, 18 participants pour 10 places en jeu. Il serait on ne peut plus surprenant de ne pas retrouver les artistes belge, australien et portugais en finale.

L'ordre de passage :

01 Suède, Robin Bengtsson - I Can't Go On

02 Géorgie, Tamara Gachechiladze - Keep The Faith

03 Australie (de nouveau invitée), Isaiah - Don't Come Easy

04 Albanie, Lindita - World

05 Belgique, Blanche - City Lights

06 Montenegro Slavko Kalezić - Space

07 Finlande, Norma John - Blackbird

08 Azerbaijan, Dihaj - Skeletons

09 Portugal, Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

10 Grèce, Demy - This is Love

11 Pologne, Kasia Moś - Flashlight

12 Moldavie, Sunstroke Project - Hey Mamma

13 Islande, Svala - Paper

14 République Tchèque, Martina Bárta - My Turn

15 Chypre, Hovig - Gravity

16 Arménie, Artsvik - Fly With Me

17 Slovénie, Omar Naber - On My Way

18 Lettonie, Triana Park - Line